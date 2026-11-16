با تشدید مخاطرات جوی و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان البرز، جمعیت هلال‌احمر استان از شهروندان و علاقه‌مندان به کوهنوردی خواست تا اطلاع از پایداری شرایط جوی، از حضور در مناطق مرتفع و مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، محمدباقر خلفی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز با اشاره به افزایش احتمال وقوع حوادث کوهستانی در شرایط نامساعد جوی گفت: تغییرات ناگهانی آب‌وهوا، سرمای شدید و بارش برف می‌تواند شرایط تردد در ارتفاعات را دشوار و خطر گرفتار شدن طبیعت‌گردان و کوهنوردان را افزایش دهد.

وی افزود: نادیده گرفتن هشدارهای هواشناسی و نداشتن آمادگی جسمانی متناسب با شرایط مسیر، از عوامل افزایش حوادث در برنامه‌های کوهنوردی است و گاهی امدادرسانی به افراد گرفتار را نیز با دشواری مواجه می‌کند.

خلفی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی تصریح کرد: یخ‌زدگی مسیرها، احتمال سقوط سنگ و بهمن، گرفتار شدن در برف و بروز مشکلات ناشی از سرمای هوا، از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی کوهنوردان در روزهای ناپایدار جوی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز همچنین از آماده‌باش کامل پایگاه‌ها و تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان و سیلاب استان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی برای واکنش سریع به حوادث احتمالی در آمادگی کامل قرار دارند.

خلفی در پایان از شهروندان، مسافران و رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی، از توقف و تردد غیرضروری در مسیرهای پرخطر کوهستانی پرهیز کنند و در صورت نیاز به امدادرسانی، با شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.