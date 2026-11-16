به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سبزی خورشت و خوردنی یکی از محصولات کشاورزی در شهرستان چرام است که علاوه بر در آمدزایی موجب اشتغال زنان و مردان جویای کار این منطقه شده است.

البرز پاسدار مدیر جهاد کشاورزی چرام گفت: در فصل پاییز ۵۰ هکتار از مراتع این شهرستان به کشت سبزیجات شامل شوید، گشنیز، تره، اسفناج، جعفری و شنبلیله اختصاص یافته است.

پاسدار افزود: سبزیجات برداشت شده در چرام علاوه بر مصارف داخلی به شهرستان‌های همجوار و استان خوزستان و بوشهر نیز صادر می‌ شود.

وی با بیان اینکه سبزی خورشتی چرام در ۳ تا ۵ بُرش برداشت می شود ادامه داد: پیش بینی می شود امسال از زمین های چرام هشت هزار تن انواع سبزی برداشت شود.

