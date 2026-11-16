رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در یازدهمین گردهمایی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی، دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی آمبودزمانی به مسکو سفر کرده است، با مقامات قضایی روسیه دیدار می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در یازدهمین گردهمایی اتحادیه آمبودزمان‌های (دادآور یا فریادرس مردم) اوراسیایی، دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی آمبودزمانی و نیز دیدار با مقامات قضایی روسی به مسکو سفر کرده است در مصاحبه با خبرنگار ما بیان اینکه «آمبودزمان» در کشور‌های مختلف وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی را برعهده دارد، افزود: در جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارد.

اصغر جهانگیر با تشریح برنامه‌های اجلاس دو روزه اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا گفت: در کنار بررسی راه‌های توسعه همکاری بین کشور‌های عضو، با مقامات کشور‌های شرکت کننده و نیز مقامات قضایی روسیه، از جمله دادستان کل و رئیس دیوان عالی روسیه مذاکره و رایزنی خواهد شد.

او به امضاء تفاهم‌نامه‌های همکاری بین کشور‌های عضو این اتحادیه اشاره و تاکید کرد: براساس تفاهم‌های انجام شده، در صورتی‌که اتباع کشوری در دیگر کشور‌های عضو، مورد ظلم قرار گیرد و یا شکایتی داشته باشند، با مراجعه به آمبودزمان‌ها و سازمان بازرسی می‌توانند حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

یازدهمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اورآسیا با حضور اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مقامات قضایی، نهاد‌های حقوق شهروندی و سازمان‌های ناظر بر حسن اجرای قانون از ۱۳ کشور عضو و ناظر، از روز دوشنبه در مسکو آغاز برگزار می‌شود.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای شرکت در یازدهمین گردهمایی بین‌المللی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی و دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی آمبودزمانی و نیز دیدار با مقامات قضایی روسی، پیش از ظهر امروز با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.

یازدهمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا با حضور اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مقامات قضایی، نهاد‌های حقوق شهروندی و سازمان‌های ناظر بر حسن اجرای قانون از ۱۳ کشور عضو و ناظر، از روز دوشنبه در مسکو آغاز خواهد شد.

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بدو ورود به مسکو، با بیان اینکه «آمبودزمان» در کشور‌های مختلف وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی را برعهده دارد، افزود: در جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را برعهده دارد.