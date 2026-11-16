سعید دادخواه مدرس گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در دومین المپیاد ورزشی دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری در رشته ورزشی شطرنج، مقام نخست را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان گفت: دومین المپیاد ورزشی دانشگاهیان در رشته ورزشی شطرنج در ۵ دور به روش سوئیسی در سالن شطرنج اندیشه شهرکرد به میزبانی هیئت شطرنج استان برگزار شد.

علی همتیان افزود: در این مسابقه ۹ بازیکن با درجه بین المللی و ۱۰ بازیکن بدون درجه بین المللی شامل دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های سراسر استان شرکت کردند.

همتیان یادآورشد: در پایان این دوره از رقابت ها، در گروه کارکنان سعید دادخواه مدرس گروه دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق به کسب مقام نخست شد. همچنین در گروه دانشجویان، محمدصالح شریفی از دانشگاه فرهنگیان هم حائز رتبه نخست و در گروه کارکنان حائز مقام نخست و مقام دوم در مجموع دانشجویان و پرسنل شد.

وی گفت: این مسابقات در ۵ دور به روش سوئیسی و با پوئن‌شکنی‌های رویارویی مستقیم، بوخ‌هولز، مجموع بوخ‌هولز، سونه‌بورن‌برگر و برد بیشتر، به سرداوری فرانک شبانیان، داور فدراسیون جهانی شطرنج و جانشینی داور ملی شطرنج، محمد امین راکی برگزار شد.