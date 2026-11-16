به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته دیابت و به مناسب روز دیابت محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در یکی از پلتفرم‌های اجتماعی اظهار داشت: هر مشکل ناشی از دیابت به‌طور قابل توجهی از کیفیت زندگی افراد و همچنین منابع نظام درمانی می‌کاهد.

او افزود: جلوگیری از وقوع بیماری، تشخیص به‌موقع و مراقبت‌های مداوم از الزامات ضروری برای کاهش رنج افراد و هزینه‌های پزشکی به شمار می‌رود.

ظفرقندی تأکید کرد: حفظ سلامت جامعه تنها از طریق اولویت‌بندی پیشگیری امکان‌پذیر است.