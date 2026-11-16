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وزیر بهداشت در پست خود در رسانه اجتماعی نوشت: هر یک از عوارض ناشی از دیابت میتواند سالها از عمر افراد را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته دیابت و به مناسب روز دیابت محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در یکی از پلتفرمهای اجتماعی اظهار داشت: هر مشکل ناشی از دیابت بهطور قابل توجهی از کیفیت زندگی افراد و همچنین منابع نظام درمانی میکاهد.
او افزود: جلوگیری از وقوع بیماری، تشخیص بهموقع و مراقبتهای مداوم از الزامات ضروری برای کاهش رنج افراد و هزینههای پزشکی به شمار میرود.
ظفرقندی تأکید کرد: حفظ سلامت جامعه تنها از طریق اولویتبندی پیشگیری امکانپذیر است.