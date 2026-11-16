به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس گفت: در پی اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر و گشت‌زنی‌های حفاظتی نیرو‌های یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس، یکی از متجاوزان به عرصه و حریم آثار تاریخی در محدوده شهرستان مرودشت و مجموعه جهانی تخت جمشید هنگام حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ محمد احمدی افزود: از متهم، ادوات حفاری و یک دستگاه فلزیاب کشف و برای مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس بیان کرد: حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور مسئولیتی همگانی است و نیرو‌های یگان حفاظت با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و پایش مستمر، با هرگونه تعرض و فعالیت غیرمجاز در عرصه و حریم آثار تاریخی برخورد قانونی خواهند کرد.