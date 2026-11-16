مردم ایلام در دویست‌وشصتمین شب حضور در میدان، با گرامیداشت یاد امام شهید، بر عهد خود برای ایستادگی در برابر دشمن و پاسداری از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

۲۶۰ شب عهد و ایستادگی مردم ایلام، حماسه‌ای بی‌پایان

۲۶۰ شب عهد و ایستادگی مردم ایلام، حماسه‌ای بی‌پایان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با گذشت حدود ۹ ماه از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ایران، مردم ایلام همچنان با حضور در قرار‌های شبانه، یاد و راه امام شهید را گرامی می‌دارند.

شرکت‌کنندگان در دویست‌وشصتمین شب این قرار، با تأکید بر انتقام خون امام شهید، اعلام کردند تا عقب‌نشینی دشمن و تحقق آرمان‌هایشان از ایستادگی دست نخواهند کشید.