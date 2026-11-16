مصرف گاز طی روز گذشته در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر گاز شهرستان بویراحمد گفت: مصرف گاز در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.

جهانبازی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: اگرچه برودت هوا در روز‌های اخیر یکی از دلایل افزایش مصرف گاز است، اما رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از بروز مشکل در تأمین انرژی داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۴۰ هزار مشترک گاز در سطح استان وجود دارد، گفت: نزدیک به ۱۰۰ هزار مشترک در شهرستان بویراحمد هستند و حدود ۸۵ درصد مصرف گاز استان در بخش خانگی انجام می‌شود.

مدیر گاز شهرستان بویراحمد ادامه داد: مشترکان پرمصرف شناسایی شده‌اند و از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود؛ مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با محدودیت و مشکلاتی در تأمین گاز مواجه خواهند شد.

جهانبازی با اشاره به راهکار‌های مدیریت مصرف گاز گفت: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از پنجره‌های دوجداره و پرده‌های ضخیم و پوشیدن لباس متناسب با شرایط آب‌وهوایی، از جمله راهکار‌های ساده برای کاهش مصرف گاز است که رعایت آنها می‌تواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی همچنین با اشاره به نظارت بر مصرف گاز در ادارات، مدارس و صنایع افزود: مصرف این مجموعه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی از سوی همکاران شرکت گاز پایش می‌شود.

جهانبازی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، سیستم گرمایشی ادارات باید نیم ساعت پیش از آغاز ساعت کاری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شود. همچنین سیستم گرمایشی مدارس باید در ساعات شب خاموش باشد.