فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر ظرفیت‌های بالای کشت‌های گلخانه‌ای در مدیریت منابع آب و اشتغال‌زایی، خواستار تسریع در صدور مجوزها و افزایش سهمیه گاز اضطراری برای واحدهای فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد توسعه کشت‌های گلخانه‌ای شهرستان با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس اداره جهاد کشاورزی و سایر مسئولان شهرستانی و استانی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را از ظرفیت‌های مهم شهرستان برای افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب، ایجاد اشتغال و تقویت تولید برشمرد و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان و تسریع فرآیند بررسی و صدور مجوز‌های مورد نیاز متقاضیان تأکید کرد.

علی محمد اسلامی بر افزایش ظرفیت سهمیه گاز اضطراری گلخانه‌های فعال و دارای سابقه کشت شهرستان تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی برای رفع موانع پیش روی توسعه این واحد‌ها شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه با تشریح سیاست‌های بخش کشاورزی در زمینه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، بر ضرورت افزایش بهره‌وری منابع آبی، تأمین سوخت مورد نیاز گلخانه‌ها و حمایت از توسعه این واحد‌ها تأکید کرد.

در این جلسه، موضوع صدور مجوز‌های تأسیس و بهره‌برداری، تأمین تسهیلات بانکی و الزامات قانونی مرتبط با شناسنامه‌دار شدن واحد‌های تولیدی و محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ثبت اطلاعات واحد‌ها و محصولات در سامانه‌های مربوط و حرکت به سمت تولید محصولات سالم و قابل ردیابی تأکید شد.

در این جلسه، ظرفیت‌های شهرستان در حوزه کشاورزی و ضرورت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای باتوجه به محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت.