مجتبی یادگاری، رکورددار دو و میدانی جهان از کشورمان به عنوان سفیر همدلی صنعت برق، در بیست و هفتمین ایستگاه قرار همدلی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی به استان اردبیل رسید تا همراهی و همدلی بیشتر مردم و مشترکین را در این راستا بر انگیزد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، مدیرعامل این شرکت در آیین میزبانی و استقبال از مجتبی یادگاری سفیر همدلی صنعت برق، با اشاره به شرایط جنگی کشور و آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌ها گفت: در ماه‌های سرد سال، ضرورت همراهی بیشتر مردم برای حفظ پایداری شبکه برق با توجه به مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ناصر عبدالهیان، حضور سفیر همدلی در استان را فرصتی برای تقویت فرهنگ صرفه‌جویی و آغاز حرکتی جمعی در مسیر مصرف بهینه برق دانست و افزود: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و مشارکت مردم نیاز داریم تا شاهد تداوم پایداری شبکه در ماه‌های سرد سال باشیم.

وی با اشاره به اهمیت حرکت مسئولانه یادگاری در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: از مردم نمی‌خواهیم برق مصرف نکنند؛ درخواست ما این است که با اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و استفاده درست از وسایل برقی، به پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با بیان اینکه تأمین پایدار انرژی برق و گاز با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی همراه است، اضافه کرد: انتخاب آگاهانه و پرهیز از مصرف غیرضروری، سهم قابل توجهی در حفظ شبکه و پایداری برق دارد.

عبدالهیان بیان کرد: پیام این حضور این است که مسئولیت مدیریت انرژی تنها بر دوش صنعت برق نیست و همراهی مردم، بخش مهمی از راه‌حل بشمار می‌رود.

مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران در این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت ورزش و ارتباط مستقیم با شهروندان، پیام پویش ملی با محوریت مصرف مسئولانه انرژی، همبستگی اجتماعی و مشارکت همگانی در مدیریت مصرف برق را به مردم استان اردبیل منتقل کرد.

گفتنی است، پویش ملی «قرار همدلی» از ۲۸ مهرماه سالجاری با حرکت نمادین مجتبی یادگاری از شهر اراک آغاز شده و در قالب پیمایشی سراسری در مراکز استان‌های کشور، ظرفیت ورزش و ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم را برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی به کار گرفته است.

در این مراسم، که با حضور مدیران کل آب و فاضلاب و میراث فرهنگی استان اردبیل همراه بود، علاوه بر تجلیل از ورزشکاران منتخب صنعت برق استان، پیراهن ویژه «سفیر همدلی صنعت برق ایران» به امضای مدیران و مسئولان صنعت برق استان اردبیل رسید تا همراهی و حمایت مجموعه صنعت برق استان از این حرکت ملی و پیام مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مصرف انرژی به ثبت برسد.