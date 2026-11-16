شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر از تأمین و توزیع پایدار سوخت در استان خبر داد و اعلام کرد: برنامه‌ای برای جمع آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها وجود ندارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت ارزشمند مردم شریف استان در مدیریت مصرف سوخت، به اطلاع می‌رساند روند تأمین و توزیع سوخت در سطح استان پایدار بوده و موجودی سوخت انبار‌های نفت منطقه نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد.

بر این اساس تأکید می‌شود هیچ‌گونه برنامه‌ای برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت در استان وجود ندارد و این کارت‌ها همچنان مطابق روال جاری در دسترس مصرف‌کنندگان خواهند بود.

همچنین به‌منظور تسهیل خدمات‌رسانی در جایگاه‌ها و مدیریت بهینه مصرف سوخت، از هم‌استانی‌های گرامی درخواست می‌شود هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، از کارت هوشمند سوخت شخصی خود استفاده کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر بر استمرار تأمین و توزیع سوخت و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید دارد و از همراهی و همکاری مردم شریف استان در مدیریت مصرف سوخت قدردانی می‌کند.