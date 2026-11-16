عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش تاب آوری و پایداری امنیت غذایی اظهار داشت: در طرح اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی و امنیت غذایی شده است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیمان فلسفی امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست امنیت غذایی و ظرفیت‌های دام سنگین که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به تهیه و ارائه طرح اقتصاد مقاومتی به مجلس، از کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان بخش کشاورزی خواست دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تقویت آن ارائه کنند.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در ابتدای سخنان خود در این نشت، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری گفت: دامداران کشور با وجود مشکلات متعدد، فشار‌های اقتصادی و استرس فراوان، همچنان به تولید ادامه می‌دهند و عملکرد صنعت شیر کشور نشان‌دهنده ظرفیت بالای دامپروری ایران است.

فلسفی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت گاوداری‌های کشور اظهار کرد: گاوداران با نگرانی و تشویش خاطر و در شرایطی که با مشکلات متعددی مواجه هستند، تولید را ادامه می‌دهند؛ با این حال، متوسط عملکرد تولید شیر در کشور به سطحی رسیده که با برخی کشور‌های مطرح اروپایی و همچنین برزیل قابل رقابت است.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه دامپروری برخوردار است و دامداران نیز با تلاش فراوان، بار سنگینی را در شرایط دشوار اقتصادی بر دوش می‌کشند که شایسته قدردانی و حمایت جدی است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تلاش‌های دولت برای حل مشکلات این بخش تصریح کرد: مسائل و چالش‌های دامپروری متعدد است و فرصت پرداختن به همه آنها در این جلسه وجود ندارد، اما حل این مشکلات نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی است.

فلسفی با اعلام آمادگی فراکسیون کشاورزی مجلس برای برگزاری نشست‌های مشترک با فعالان و متخصصان این حوزه گفت: از همه صاحب‌نظران و کارشناسان دعوت می‌کنیم مسائل و مشکلات خود را با فراکسیون در میان بگذارند تا بتوانیم با اطلاع دقیق از شرایط تولید، برای رفع موانع اقدام کنیم.

کشاورزی، محور طرح اقتصاد مقاومتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین طرحی با محوریت قرار گرفتن کشاورزی در اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی را در مجلس تدوین کرده‌ایم که تاکنون ۸۱ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند و قرار است برای بررسی و پیگیری به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شود.

فلسفی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور‌های توسعه‌یافته اظهار کرد: در کشور‌هایی مانند آمریکا و برزیل، کشاورزی یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی بوده است. این کشور‌ها ابتدا بر ظرفیت‌های کشاورزی خود تکیه کرده‌اند و سپس مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را گسترش داده‌اند.

وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که کشاورزی را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار داده‌اند، از نتایج اقتصادی و راهبردی آن بهره‌مند شده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از جایگاه غیر اولویت‌دار کشاورزی در برخی سیاست‌گذاری‌های کشور گفت: با وجود تلاش‌های فراوانی که پس از انقلاب در بخش کشاورزی صورت گرفته، این بخش همچنان به جایگاه واقعی خود در اولویت‌های اقتصادی کشور نرسیده است.

وی درباره جزئیات طرح پیشنهادی مجلس توضیح داد: این طرح دارای ۲۴ ماده است که چهار ماده و تبصره‌های مربوط به آن به‌طور ویژه به بخش کشاورزی و امنیت غذایی اختصاص یافته است.

فلسفی در پایان از کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان بخش کشاورزی خواست با مطالعه مفاد این طرح، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تقویت آن ارائه کنند و تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور و همکاری همه بخش‌ها، می‌توان کشاورزی را به محور اقتصاد ایران تبدیل کرد و برای حل مشکلات تولیدکنندگان گام‌های مؤثری برداشت.