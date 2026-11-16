به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی امروز ۲۵ آبان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و صیانت از پایداری شبکه توزیع برق اظهار کرد: با تلاش کارشناسان و بازرسان این شرکت و همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، طی عملیات‌های مختلف، ۲۴۸ مزرعه و محل استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به حجم بالای انرژی مصرفی این تجهیزات غیرمجاز افزود: با جمع‌آوری این تعداد ماینر، پنج هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت توان برق مصرفی در لحظه آزاد شد که نقش به‌سزایی در پایداری شبکه و بهبود کیفیت ولتاژ برق مشترکین دارد.

وی تصریح کرد: مصرف هر دستگاه استخراج رمز ارز به‌طور میانگین ۳.۵ کیلووات ساعت است که این میزان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز به حدود ۸۴ کیلووات ساعت می‌رسد؛ رقمی که فشار سنگینی را بر شبکه توزیع تحمیل می‌کند.

فراتی با بیان اینکه تعرفه برق رسمی در نظر گرفته شده برای استخراج رمز ارز معادل ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، یادآور شد: فعالیت این دستگاه‌ها در نقاط مختلف شهر، علاوه بر آسیب جدی به تجهیزات شبکه و ترانسفورماتورها، موجب بروز افت ولتاژ شدید و در نهایت قطعی برق مشترکین خانگی و عمومی می‌شود که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی بر لزوم مدیریت بهینه مصرف برق به ویژه در شرایط حساس شبکه تاکید کرد و گفت: سودجویی افرادی معدود از طریق استخراج غیرمجاز رمز ارز، حقوق عامه مردم و پایداری شبکه را به مخاطره می‌اندازد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز خاطرنشان کرد: این شرکت با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، با دارندگان و عاملان استخراج غیرمجاز رمز ارز قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های برق یا شماره‌های ارتباطی گزارش دهند.

پیش از این مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز روز یکشنبه از کشف و ضبط ۵۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در نقاط مختلف این کلانشهر خبر داده بود.