به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم اندیشی معاونان فرهنگی باشگاه‌های لیگ برتر با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند نائب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ، سیدمحمد طباطبایی مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ، محمدرضا ساکت رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، حجت‌اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ و معاونان فرهنگی باشگاه‌های لیگ برتر در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز شد.

حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ در ابتدای نشست، گفت: اجرای آیین‌نامه هواداری فوتبال از فصل گذشته آغاز شد که بعد از جنگ تحمیلی به کشورمان و تعطیلی لیگ دچار وقفه شد. مصمم هستیم این آیین نامه در این فصل به دقت اجرا شود. معتقدیم تماشاگران روح فوتبال هستند و با حضور تماشاگران، مردم از فوتبال لذت می‌برند، بازیکنان نیز با حضور هواداران با انگیزه بیشتری بازی می‌کنند.

وی افزود: اکثر مسابقات فوتبال کشورمان در شرایط مناسبی برگزار می‌شود و تماشاگران به یکدیگر احترام می‌گذارند. در این فصل در دیدار‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان و همچنین مسابقه نساجی مازندران و پرسپولیس، تماشاگران دو تیم با احترام به یکدیگر تیم‌های محبوب خود را تشویق کردند. متاسفانه در معدود مسابقاتی اتفاقی مانند بازی ملوان و تراکتور رخ می‌دهد که ارکان قضایی فدراسیون به آن ورود پیدا کردند.

بهاروند گفت: می‌توانیم با حمایت و‌ کمک باشگاه‌های لیگ برتر و معاونان فرهنگی باشگاه‌ها به خوبی سکو‌های تماشاگران را ساماندهی کنیم تا تماشاگران به راحتی و در شرایط مطلوب‌تر بازی‌ها را تماشا کنند. مردم کشورمان همگی با فرهنگ ایران و اسلامی بزرگ شده‌اند و به خوبی می‌دانند چگونه رفتار کنند و فوتبال را هم دوست دارند. مسابقه استقلال و پرسپولیس در اصفهان با حضور ۶۰ هزار تماشاگر برگزار شد و در بوشهر در پلی اف یکی از لیگ‌های رده پایین زیر موشک باران دشمن بیش از ۱۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر شدند.

رئیس سازمان لیگ با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای باشگاه‌های برتر در حوزه فرهنگی و هواداری، افزود: طرحی در دست تهیه و‌ مصوب هیئت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال داریم تا سه باشگاه برتر در این حوزه در پایان فصل با ارائه مشوق‌هایی حمایت و تشویق شوند.