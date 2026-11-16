مرحله هفتم طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، با مشارکت عوامل جهادکشاورزی، فرماندهی انتظامی و شهرداری در شهرستان بناب اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این طرح ۱۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی و ۵۱ مورد از مستحدثات غیرمجاز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع‌وقمع شد.

این عملیات پس از برگزاری نشست هماهنگی با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره امور اراضی و جانشین فرمانده انتظامی شهرستان و با بررسی مناطق آسیب‌پذیر و مستعد تخلفات تغییر کاربری آغاز شد و گروه عملیاتی ۱۶ نفره متشکل با به‌کارگیری چندین دستگاه خودرو و یک دستگاه لودر و با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان، عملیات شناسایی و برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را انجام دادند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت اجرای مرحله هفتم طرح حکاک اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نیازمند نظارت مستمر، حضور میدانی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

سرهنگ یونس برنا افزود: اجرای این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های اجرایی، تجهیزات نظارتی و هماهنگی بین‌بخشی با جدیت دنبال می‌شود و برخورد قانونی با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد.