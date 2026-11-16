به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای تبیین ابعاد انسانی و حقوقی حوادث اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران و بازتاب مظلومیت کودکان و دانش‌آموزان قربانی حملات نظامی، کارگاه تبیینی با محوریت «شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب» در بانکوک برگزار شد.

مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی ایران در تایلند در این کارگاه، به بیان ابعاد مختلف حادثه مدرسه میناب، ویژگی‌های منطقه و شرایط زندگی دانش‌آموزان و همچنین، پیامد‌های انسانی حمله به این مرکز آموزشی پرداخت.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی میناب در استان هرمزگان و در جنوب ایران، توضیح داد: این منطقه از مناطق قدیمی و شناخته‌شده کشور است که به دلیل برخورداری از نخلستان‌ها، تولید خرما، کشاورزی، محصولات گرمسیری و فعالیت‌های صیادی، از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی برخوردار است.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند اظهار کرد: مردم این منطقه دارای پیشینه فرهنگی و اجتماعی ریشه‌دار و پیوند‌های خانوادگی و محلی مستحکمی هستند و کودکان آن نیز همچون دیگر دانش‌آموزان ایرانی، در محیطی آموزشی برای فراگیری علم و ساختن آینده خود تلاش می‌کنند.

وی، با معرفی مدرسه شجره طیبه میناب، به تشریح شرایط آموزشی و فضای این مجموعه پرداخت و یادآور شد: این مدرسه محیطی برای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانانی بود که روزانه برای حضور در کلاس‌های درس و آموختن علم در آن گرد هم آمده بودند.

زارع بی عیب تأکید کرد: مدرسه باید مکانی امن برای آموزش، رشد و پرورش نسل آینده باشد و دانش‌آموزان در هر شرایطی از حق برخورداری از امنیت و آموزش برخوردار باشند. از این رو، حمله به یک مرکز آموزشی و جان باختن کودکان، موضوعی مرتبط با وجدان انسانی، مسئولیت‌های حقوقی بین‌المللی و ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، محسوب می‌شود که پشت هر تصویر از دانش‌آموزان شهید میناب، زندگی و آرزو‌های یک کودک و اندوه عمیق خانواده‌ای قرار دارد که آینده فرزند خود را از دست داده، از این‌رو، نباید اجازه داد مظلومیت این کودکان در میان تحولات و اخبار سیاسی و نظامی به فراموشی سپرده گردد.

وی ادامه داد: روایت قربانیان جنگ و تبیین توان دفاعی کشور دو موضوع متعارض نیستند، بلکه هر دو بخشی از واقعیت ایران معاصر را تشکیل می‌دهند و از یک سو، تصاویر دانش‌آموزان شهید میناب، هزینه‌های انسانی جنگ و ضرورت حمایت از غیرنظامیان را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر، تشریح ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دفاعی ایران، بیانگر اهمیت برخورداری کشور از توان لازم برای حفاظت از مردم، سرزمین و منافع ملی است.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند در پایان سخنانش، ابراز کرد: این کارگاه تلاش داشت دو پیام اساسی را منتقل کند. نخست، ضرورت بازتاب مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب، توجه به ابعاد انسانی حمله به مراکز آموزشی و پیگیری مسئولیت‌های حقوقی و بین‌المللی در قبال قربانیان غیرنظامیان و دوم، معرفی ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از ظرفیت‌های گسترده علمی، فناوری و دفاعی.

در بخش نمایشگاهی این کارگاه، تصاویر تعدادی از دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در قاب‌هایی مجزا در معرض دید حاضران قرار گرفت.