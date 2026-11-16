امروز، ۱۱۵ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های استان با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و صیانت از منابع آب زیرزمینی مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: مانور مشترک آب و برق در راستای مدیریت بهینه مصرف و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز امروز همزمان با سراسر کشور در همه شهرستان‌های استان از محل شرکت آب منطقه‌ای آغاز شد.

حسن ساسانی افزود: این مانور با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، ارتقای اثر بخشی اقدام میدانی، صیانت از منابع آب زیرزمینی و تأسیسات مربوط و همچنین حمایت از بهره‌برداران قانون مدار اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است، این مانور هر هفته دوشنبه برگزار شود، ادامه داد: این اقدام با هماهنگی نیروی انتظامی، مراجع قضایی و استانداری اصفهان و با حضور مدیران آغاز و همکاران ما به شهرستان‌ها اعزام شده‌اند وامیدواریم با جرای منظم این مانور‌ها بخشی از اهداف مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز را محقق کنیم، تا جلوگیری از فرونشست بحرانی زمین نقش مؤثری ایفا کنیم.

محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز گفت: گروه‌های عملیاتی ما با هماهنگی ضابطان قضایی و شرکت آب منطقه‌ای در محل حاضر می‌شوند، تا در خصوص اعمال قانون و برخورد با چاه‌های غیرمجاز اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت: مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌شده در استان می‌تواند به پیشگیری از تشدید آثار فرونشست زمین کمک کند.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی افزود: ۹۸ درصد استان تحت تأثیر کم‌آبی و خشکسالی است و از ۳۵ دشت مطالعاتی استان، ۲۹ دشت با افت سطح آب‌های زیرزمینی و ۲۱ دشت با آثار فرونشست زمین مواجه هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۱۳ هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده و ۱۲ هزار و ۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز شناسایی و مسدود شده است.

شیشه فروش تاکید کرد: همکاری همه دستگاه‌ها برای ادامه این اقدامات و کنترل فرونشست زمین در استان ضروری است.