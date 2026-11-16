تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، برای حضور در جشنواره ملی شعر کودک به شاهین شهر اصفهان رفت .

به گزارش خبرگزاری،صدا وسیما، تماشاخانه سیار کانون از ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵ با حضور در مدارس، مراکز فرهنگی و فضا‌های عمومی شاهین‌شهر استان اصفهان، ۱۱ نوبت برنامه ویژه کودکان و نوجوانان اجرا می‌کند.

در این برنامه‌ها، نمایش «کتابخانه جادویی» به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان روی صحنه می‌رود.

ترویج دوستی، مهربانی و علاقه‌مندی به کتاب و کتاب‌خوانی از مهم‌ترین پیام‌های این اثر نمایشی است.



