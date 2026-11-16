به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید در سفر سه‌روزه به چین، که به دعوت مرکز جهانی چین‌شناسی انجام شد، در بیست‌وچهارمین همایش تبادلات بین‌المللی متخصصان چین در شانگهای شرکت کرد.

در این همایش که با حضور رؤسای دانشگاه و شخصیت‌های علمی از ۴۲ کشور جهان برگزار شد، موضوعاتی نظیر همکاری دانشگاه‌ها در چارچوب کشور‌های جنوب جهانی، تبادل فرهنگی و علمی، مطالعات چین، ترویج متون و میراث تمدنی و یادگیری متقابل میان تمدن‌های شرق و غرب بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

رئیس دانشگاه تهران در این همایش، با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و چین و نقش جاده ابریشم در پیوند تمدنی دو کشور، بر ضرورت تبدیل این میراث مشترک به همکاری‌های علمی و دانشگاهی معاصر تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌هایی نظیر زبان‌شناسی، روابط بین‌الملل، مهندسی و فناوری، محیط‌زیست و مدیریت منابع آب، بر ضرورت عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌های موجود و تعریف برنامه‌های اجرایی مشترک میان دانشگاه‌های ایران و چین تأکید کرد.

امید همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران در همکاری‌های علمی بین‌المللی و مسئولیت این دانشگاه در دبیرخانه ملی شبکه دانشگاهی بریکس، بر اهمیت تقویت همکاری‌های علمی میان کشور‌های جنوب جهانی تأکید کرد.

از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این سخنرانی، میزبانی دانشگاه تهران از نخستین شعبه مرکز جهانی چین‌شناسی در ایران بود؛ پیشنهادی که زمینه‌ساز توسعه مطالعات چین و گسترش شناخت متقابل فرهنگی و علمی میان دو کشور خواهد شد.