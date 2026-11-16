به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرخان مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: مودیانی که فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ برای آن‌ها بارگذاری شده است، تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت و ارسال فرم خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص آن‌ها بیش از ۷۲ میلیارد تومان باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد کسبه، بازاریان و صاحبان مشاغل استان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند، گفت: تبصره ماده ۱۰۰ نوعی مالیات مقطوع است که تعدیلات لازم در آن لحاظ شده و یکی از مزایای آن، بی‌نیازی مودیان از ارائه اسناد، مدارک و دفاتر مالی است.

فرخان افزود: امکان پرداخت اقساطی مالیات و همچنین تعیین مستقیم محل هزینه‌کرد مالیات از سوی مودیان، از دیگر مزایای این طرح است.