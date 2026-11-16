به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رابط میدان جغتای با نماینده رهبری گفت: به منظور تکریم و ارج نهادن مقام معظم رهبری تعداد ۸ بسته هدیه به همراه پرچم عزیز کشور که در در یک طرف آن به دست خط مبارک رهبری نوشته شده است در میدان شهید خامنه‌ای جغتای که با حضور مردم، خانواده معظم شهدا و مسئولین محلی حضور داشتند رونمایی شد.

حجت الا سلام هاشم جبله افزود: هدایایی رهبری شامل ۸ عدد مهرو تسبیح کربلاو تعداد ۸ چفیه بود که به صورت قرعه کشی در حضور حاضرین در میدان به برندگان تحویل شد.