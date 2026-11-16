کتاب «مستندنگاری»، با ۸۰ نکته کاربردی در زمینه نگارش و ویرایش آثار تاریخ شفاهی و مستندنگاری، منتشر شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «مستندنگاری» نوشته علیرضا اشرفی‌نسب سعی دارد , به یکی از چالش‌های مهم مستندنگاری می‌پردازد؛

چگونگی جذاب نوشتن روایت‌های واقعی، بدون فاصله گرفتن از حقیقت و افزودن تخیل.

نویسنده در پنج فصل، از شیوه روایت و شناخت مخاطب تا پژوهش، مصاحبه، شخصیت‌پردازی، توصیف و ویرایش را بررسی کرده و برای هر بخش نمونه‌های کاربردی ارائه داده است.

همچنین ایده نگارش کتاب نیز از تجربه‌های نویسنده در آموزش نویسندگی، ارزیابی و مشاوره آثار مستند شکل گرفته است.

کتاب «مستندنگاری» در چاپ نخست با شمارگان هزار نسخه و از سوی انتشارات راه‌یار منتشر شده و می‌تواند راهنمایی برای نویسندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه تاریخ شفاهی باشد.