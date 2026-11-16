کتاب «مستندنگاری»، با ۸۰ نکته کاربردی در زمینه نگارش و ویرایش آثار تاریخ شفاهی و مستندنگاری، منتشر شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «مستندنگاری» نوشته علیرضا اشرفی‌نسب سعی دارد , به یکی از چالش‌های مهم مستندنگاری می‌پردازد.

این کتاب ، پنج فصل دارد که شیوه روایت و شناخت مخاطب را بررسی می کند .

ایده نگارش این کتاب ، از تجربه‌های نویسنده در آموزش نویسندگی، ارزیابی و مشاوره آثار مستند شکل گرفته است.

کتاب «مستندنگاری» در چاپ نخست با شمارگان هزار نسخه و در انتشارات راه‌یار منتشر شده است .

این کتاب می‌تواند راهنمایی برای نویسندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه تاریخ شفاهی باشد.