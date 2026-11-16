به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت باستانی شهرستان ورامین با برگزاری مسابقات میانداری انفرادی و هنر مرشدی پیشکسوتان استان تهران در قالب یادواره شهید سرلشکر عزیز نصیرزاده، موفق به کسب رتبه‌های برتر شد.



این رقابت‌ها که در زورخانه شهدای ورامین برگزار گردید، با حضور ورزشکاران پیشکست استان برگزار شد و پیشکسوتان ورامین توانستند با نمایش مهارت‌های خود، رتبه نخست این مسابقات را از آن خود کنند.



لازم به ذکر است که بر اساس نتایج این رقابت‌ها، رتبه‌های برتر به مسابقات کشوری راه یافتند تا در سطح ملی برای آنان کسب مقام و افتخار رقم بخورد.