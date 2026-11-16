سرپرست مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تحقق هدف‌گذاری جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید غلامحسین موسوی در نشست با مدیران سرمایه‌گذاری ۱۸ سازمان منطقه آزاد، برضرورت تقویت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: تحقق حکمرانی صحیح اقتصادی در مناطق آزاد، مستلزم تدوین نقشه راه جامع سرمایه‌گذاری و توسعه و اجرای دقیق آن است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و حقوقی مناطق آزاد، از جمله مزیت‌های ناشی از ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تصریح کرد: مناطق آزاد با برخورداری از این ظرفیت‌ها، بستر و شرایط مطلوب‌تری را برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرزمین اصلی فراهم می‌کنند.

سرپرست مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به روند نهایی‌سازی ۱۵ طرح اولویت‌دار مناطق آزاد اظهار داشت: این طرح‌ها پس از تکمیل و ویرایش نهایی، در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وابسته به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بارگذاری خواهند شد تا در معرض دید و دسترس فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرند.

موسوی در ادامه از تحقق شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد و ابراز امیدواری کرد با افزایش تلاش‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی مناطق آزاد، روند جذب سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی ارتقا یابد.