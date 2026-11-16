انتشار عکس‌های مربوط به تیم ملی در پیاده روی فدراسیون فوتبال سر و صدای زیادی به پا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز انتشار تصاویری از تابلو‌های عکس مربوط به تیم ملی سر و صدای زیادی به پا کرد و برخی آن را مربوط به کنار گذاشته شدن برخی بازیکنان و کادرفنی تیم ملی عنوان کردند.

اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره این موضوع گفت: هیچ بحث خاصی در این خصوص نبود و به خاطر جابه جایی وسایل از ساختمان فدراسیون فوتبال در سئول به مرکز ملی فوتبال برخی اشیا و تابلو‌های در پیاده رو قرار گرفتند و هیچ موضوع خاصی در این ارتباط نبود و کسی دستور نداده عکس فلانی در فدراسیون نباشد!