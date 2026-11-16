به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود، که پیامد آن هوای غبارآلود و افزایش غلظت آلاینده‌ها بویژه طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا پایان هفته افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان بویژه در نوار ساحلی و مناطق کوهستانی مورد انتطار است.

او ادامه داد: طی بعد از ظهر امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در سطح استان تداوم خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.