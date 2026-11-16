رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از بارش خفیف برف و باران در تعدادی از محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: با تلاش و حضور مستمر راهداران، تمامی محور‌های مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها بدون مشکل در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امید نسیمی رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های نظارت تصویری و اطلاعات ایستگاه‌های جاده‌ای، هم‌اکنون بارش خفیف برف و باران در بزرگراه اردبیل ـ آستارا، خروجی سرعین و همچنین محور‌های خلخال ـ اسالم (گردنه الماس)، نیر ـ سراب و اردبیل ـ ارجستان گزارش شده است.

وی افزود: سایر محور‌های مواصلاتی استان نیز در حال حاضر دارای آسمانی ابری و نیمه‌ابری هستند و با وجود شرایط جوی حاکم، تمامی راه‌های ارتباطی استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل با اشاره به تصاویر دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان روان است و گزارشی مبنی بر انسداد راه‌ها به دلیل بارش‌های جوی دریافت نشده است.

نسیمی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و لغزندگی سطح جاده‌ها خاطرنشان کرد: رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کرده و از ترمزگیری ناگهانی، سبقت‌های غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در پایان یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه اطلاعات درباره وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، ترافیک و محدودیت‌های احتمالی تردد است و هم‌استانی‌ها و مسافران می‌توانند پیش از سفر با این سامانه تماس بگیرند.