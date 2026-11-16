اولین کتابخانه عمومی سیار استان قم در قالب کاروان هم‌خوان، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب خوانی، خدمت‌رسانی فرهنگی به روستا‌های قم را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هم‌زمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کاروان هم‌خوان متشکل از ۳۴ خودروی کتابخانه عمومی سیار، برای آغاز خدمت‌رسانی به ۲۴ استان راهی می‌شوند، که در این میان، کتابخانه سیار جعفرآباد به عنوان نخستین کتابخانه سیار استان قم، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

در این طرح ملی، کتابخانه شهید آیت‌الله خامنه‌ای جعفریه به‌عنوان پایگاه و کتابخانه هدف تعیین شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این کتابخانه سیار به‌صورت دوره‌ای و روزانه در پنج نقطه شامل روستا‌های علی‌آباد، قاهان، پستگان، باقرآباد و روستای جعفرآباد مستقر خواهد شد و به مراجعان و علاقه‌مندان خدمات کتابخانه‌ای ارائه می‌دهد.