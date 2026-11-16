پرونده ثبت ملی مساجد جامع روستا‌های اردیب و مصر در شورای ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوروبیابانک گفت: پرونده این دو مسجد در نشست دو روزه شورای ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور با حضور رئیس مرکز ثبت و حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی و اعضای شورای عالی ثبت بررسی و تأیید شد.

عباسعلی ایرجی با اشاره به قدمت مسجد جامع اردیب به دوره ایلخانی افزود: این مسجد با مساحت ۲۸۸ مترمربع، دارای ایوان بلند شمالی، بادگیر، شاه‌نشین با بخش‌های تابستانی و زمستانی، دیوار‌های عریض، سقف گنبدی و دو پوشش خشتی است.

وی نیز از ویژگی‌های مسجد جامع مصر به استفاده از مصالح بومی خشت، گل و آجر، ستون‌های قطور، شبستان زنانه و مردانه و دو حیاط اشاره کرد و این ویژگی‌ها را نشان‌دهنده سازگاری معماری سنتی منطقه با شرایط اقلیمی دانست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوروبیابانک تأیید پرونده این دو مسجد را گامی در مسیر حفاظت از آثار تاریخی روستا‌های اردیب و مصر و معرفی ظرفیت‌های میراث فرهنگی شهرستان دانست.

خوروبیابانک تاکنون ۱۹ اثر ثبت ملی دارد که ۱۶ اثر آن ملموس و سه اثر ناملموس است.