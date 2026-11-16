\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062c\u0627\u0645 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0641\u0635\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0628\u0644\u0642\u06cc\u0633 \u0627\u0633\u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0648 \u067e\u0627\u0633 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u062a\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0644\u0642\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647\u00a0 \u06f2 \u2013 \u06f1 \u062a\u06cc\u0645 \u0622\u0631\u06cc\u0627 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0622\u0634\u062e\u0627\u0646\u0647 \u06f1 \u2013 \u06f2 \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u0633 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f \u0634\u06af\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f .\n\n \n