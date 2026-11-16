فوق‌تخصص نوزادان با تأکید بر اینکه مراقبت از نوزاد نارس به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه محدود نمی‌شود، گفت: حضور مادر، تغذیه با شیر مادر، مراقبت تخصصی در بیمارستان و پیگیری منظم رشد، بینایی، شنوایی و تکامل پس از ترخیص، در کاهش عوارض نارسی نقش مهمی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بسکابادی، فوق‌تخصص نوزادان و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: نوزادان نارس حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تولد‌ها را در کشور‌های مختلف تشکیل می‌دهند. به گفته او، پیشرفت‌های پزشکی، به‌ویژه در پریناتولوژی و مراقبت‌های نوزادی، امکان زنده ماندن نوزادانی را افزایش داده است که پیش‌تر شانس بقای کمتری داشتند.

او بیماری‌های زمینه‌ای مادر، از جمله دیابت و بیماری‌های مزمن، افزایش سن بارداری و برخی روش‌های کمک‌باروری را از عوامل مؤثر در افزایش احتمال تولد نوزاد نارس دانست. بسکابادی افزود: نوزادان با وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم حدود سه درصد تولد‌ها را شامل می‌شوند، اما سهم قابل توجهی از مرگ‌ومیر نوزادان به این گروه اختصاص دارد؛ موضوعی که اهمیت مراقبت‌های تخصصی را نشان می‌دهد.

اندام‌های نارس به حمایت تخصصی نیاز دارند

بسکابادی گفت: نوزادان نارس پیش از تکامل کامل اندام‌های بدن متولد می‌شوند و بخش‌هایی مانند ریه، دستگاه گوارش، مغز و سیستم عصبی آنان ممکن است هنوز آمادگی کافی برای زندگی خارج از رحم نداشته باشد.

به گفته او، برخی از این نوزادان برای آغاز یا حفظ تنفس به دارو، حمایت تنفسی و گاهی تهویه مکانیکی نیاز دارند. تغذیه نیز باید متناسب با توانایی نوزاد و به‌تدریج انجام شود و در برخی موارد از سوند استفاده می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به تکامل نیافتن کامل سیستم ایمنی نوزادان نارس، کنترل عفونت را از اولویت‌های مراقبت در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) دانست. او همچنین گفت: بسیاری از دشواری‌های این نوزادان از ناتمام ماندن روند تکامل اندام‌ها ناشی می‌شود، نه لزوماً از ابتلا به بیماری.

حضور مادر و شیر مادر در روند مراقبت

این فوق‌تخصص نوزادان حضور مادر در کنار نوزاد را مؤثر دانست و گفت: تماس و همراهی مادر می‌تواند به آرامش نوزاد و بهبود وضعیت ضربان قلب، تنفس و دمای بدن او کمک کند؛ به‌ویژه آنکه بستری در NICU ممکن است روز‌ها یا هفته‌ها و در برخی موارد ماه‌ها طول بکشد.

او شیر مادر، چه شیر مادر خود نوزاد و چه شیر اهدایی بانک شیر، را از ارکان تغذیه نوزادان نارس برشمرد و افزود: شیر مادر می‌تواند به تغذیه و رشد نوزاد کمک کند و در کاهش برخی عوارض مؤثر باشد.

بسکابادی کنترل درد را نیز بخشی از مراقبت دانست و گفت: نمونه‌گیری خون، رگ‌گیری و دیگر اقدامات درمانی ممکن است برای نوزاد دردناک باشد؛ بنابراین باید از روش‌های دارویی و غیردارویی برای کاهش درد و ناراحتی استفاده کرد.

به گفته او، نوزادان متولدشده پیش از هفته ۳۴ بارداری، به‌ویژه نوزادان زیر ۳۲ هفته، معمولاً به مراقبت‌های تخصصی نیاز دارند. کنترل قند خون و دمای بدن، پیشگیری و درمان عفونت، ارزیابی مغز، قلب و کلیه، بررسی تحمل تغذیه و مدیریت زردی از جمله اقداماتی است که با توجه به شرایط هر نوزاد انجام می‌شود.

مراقبت پس از ترخیص ادامه دارد

بسکابادی تأکید کرد ترخیص از بیمارستان پایان مراقبت از نوزاد نارس نیست و این نوزادان باید به‌طور منظم از نظر رشد و تکامل ارزیابی شوند. در صورت نیاز نیز ممکن است کاردرمانی و تمرین‌های توان‌بخشی برای کمک به کسب مهارت‌هایی مانند کنترل سر و گردن، غلت زدن، نشستن و ایستادن در نظر گرفته شود.

او پیگیری بینایی و شنوایی را ضروری دانست و گفت: معاینات تخصصی چشم‌پزشکی می‌تواند به تشخیص به‌موقع مشکلات بینایی کمک کند. ارزیابی شنوایی نیز باید دنبال شود تا در صورت وجود اختلال، مداخلات لازم پیش از بروز مشکلات گفتاری و زبانی انجام گیرد.

به گفته این استاد دانشگاه، اندازه‌گیری منظم وزن، قد و دور سر و مقایسه آن با منحنی‌های استاندارد، از بخش‌های مهم پایش رشد است. همچنین ابزار‌هایی مانند آزمون ASQ و آزمون‌های بیلی و دنور می‌توانند در شناسایی تأخیر‌های تکاملی و تعیین زمان مداخله کمک‌کننده باشند.

مراقبت هماهنگ، از بیمارستان تا خانه

بسکابادی مراقبت از نوزاد نارس را نیازمند همکاری تیمی دانست و گفت: پرستاران و پزشکان باید در کنار آموزش و حمایت روانی از مادر، مراقبت‌هایی متناسب با وضعیت هر نوزاد ارائه کنند. هماهنگی میان متخصصان زنان و زایمان، ماماها، تیم اتاق زایمان، پرستاران و پزشکان نوزادان نیز در این مسیر اهمیت دارد.

او افزود: پیگیری رشد، تکامل و وضعیت سیستم عصبی پس از تولد و ترخیص، به شناسایی زودهنگام مشکلات و انجام مداخلات لازم کمک می‌کند. به گفته این فوق‌تخصص، بسیاری از نوزادان نارس در صورت دریافت مراقبت مناسب، طی دو تا سه سال نخست زندگی از نظر بسیاری از شاخص‌های رشد و تکامل به همسالان خود نزدیک می‌شوند؛ بااین‌حال، ساعات و روز‌های نخست تولد دوره‌ای حساس است و این نوزادان در آن زمان به مراقبت تخصصی و مستمر نیاز دارند.