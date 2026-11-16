به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مراسم انعقاد قرارداد بزرگ‌ترین طرح انتقال پساب خاورمیانه با سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان، پس از دو سال پیگیری، در خراسان جنوبی برگزار شد.

این قرارداد با حضور استاندار و نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بین شرکت (بلفا) و با تضمین خرید ۱۰ ساله پساب از سوی شرکت ایمپاسکو به امضا رسید.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت این طرح، آن را گامی مؤثر در حفاظت از منابع آبی و توسعه پایدار بخش صنعت و معدن دانست.

هاشمی افزود: با امضای این قرارداد، یکی از مطالبات دو سال اخیر حوزه انتخابیه به ثمر نشست تا خراسان جنوبی چالش کم‌آبی را به فرصتی برای جهش اقتصادی تبدیل کند.