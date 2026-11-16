مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از اجرای بیش از ۹۸.۵ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌ها و خطوط آبرسانی شهری و روستایی و احداث ۲۷۰۰ مترمکعب مخازن ذخیره آب روستایی در شش ماه نخست سال خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، رضا داودی گفت: طی شش‌ماه، ۲۵.۳ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌ها و خطوط آبرسانی در مناطق شهری و ۷۳.۳ کیلومتر در مناطق روستایی استان اجرا شده است.

او افزود: در همین مدت، ۲۷۰۰ مترمکعب مخازن ذخیره آب روستایی نیز احداث شده که نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و پایداری تأمین آب شرب مناطق روستایی دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های آبرسانی گفت: در این بازه زمانی، حدود ۲۰ هزار مورد حادثه در شبکه‌های آبرسانی شهری و ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد در شبکه‌های روستایی رفع شده است.

داودی تأکید کرد: توسعه و بهسازی شبکه‌های آبرسانی و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب شهروندان و روستاییان استان با جدیت دنبال می‌شود.