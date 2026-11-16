به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه سه اصفهان با اشاره به اجرای پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت گفت: همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) این پویش با هدف ترویج فرهنگ احسان، همدلی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند آغاز شده و به مدت ۴۰ روز تا سالروز ولادت حضرت علی (ع)، با مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری ادامه دارد.

علیرضا پیرالو افزود: در همین راستا با همکاری و هم‌افزایی مراکز نیکوکاری و همراهی خیران، ۳۰۰ بسته معیشتی با عنوان بسته‌های فاطمی و اطعام بیش از سه هزار پرس غذای گرم بین خانواده‌های زیر پوشش توزیع شده و روند توزیع بسته‌ها درآستانه دهه دوم فاطمیه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ارزش هر بسته معیشتی را به‌طور میانگین ۲ میلیون تومان و ارزش هر پرس غذا را حدود ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد وادامه داد: منابع تامین این اقلام ازمحل مشارکت کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران فراهم شده است.

پیرالو با دعوت از نیکوکاران و مردم برای پیوستن به این حرکت خداپسندانه گفت: تداوم و گسترش پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت در گرو مشارکت و همدلی بیشتر مردم است و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران این فرصت را فراهم می‌کند تا در این ۴۰ روز، خدمات بیشتری به خانواده‌های نیازمند و اقشار محروم جامعه ارائه شود.