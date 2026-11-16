سید محمدحسین انجوی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران، پس از گذشت چهار دهه از دوران رزم، به دیدار پروردگار شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس اعلام کرد :، سیدمحمدحسین انجوی، مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران، جانباز ۷۰ درصد و از رزمندگان خستگی‌ناپذیر دوران دفاع مقدس، پس از تحمل ۴۱ سال رنج ناشی از جراحات جانبازی، دعوت حق را لبیک گفت و به قافله شهیدان پیوست.

این شهید والامقام بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ و در منطقه عملیاتی فاو، دچار جراحت شیمیایی و آسیب به چشم و ریه شد و به مقام جانبازی نائل شد.

وی همچنین ۴ دی سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه، از نواحی مچ پای چپ، کمر و دو گوش دچار جراحت شدید شد.

مراسم تشییع پیکر این سردار شهید اسلام متعاقباً اعلام خواهد شد.