به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسه بررسی وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌های استان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل گلستان برای مواجهه با شرایط فصل سرما، گفت : تکمیل ظرفیت انبارها و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، اولویت فوری دستگاه‌های مسئول است تا در صورت بروز محدودیت در فعالیت واحدهای تولیدی، روند تأمین و توزیع اقلام ضروری بدون وقفه ادامه یابد.

عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به بالاتر بودن نرخ تورم استان در مقایسه با میانگین کشوری افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با تشدید بازرسی‌ها و رصد مستمر زنجیره تأمین و عرضه، از افزایش نامتعارف قیمت‌ها جلوگیری کرده و با هرگونه تخلف قاطعانه برخورد کنند تا فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد نشود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیع تصریح کرد: کالاهای اساسی باید با حاشیه سود منطقی و قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، مسئولیت خود را در قبال حفظ آرامش بازار و صیانت از قدرت خرید مردم به‌درستی ایفا کنند.