به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: نمایش «گوپس، کارات، اوفیش» از آثار نمایشی توان‌خواهان هنرمند مرکز توانبخشی غدیر به کارگردانی رامین امیریان راد پس از حضور در مرحله بازبینی این جشنواره، نظر مثبت هیئت داوران ر ا کسب کرد و به مرحله بعدی جشنواره راه یافت.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس با مشارکت سازمان بهزیستی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس از هفتم تا دهم آذر در شیراز برگزار می‌شود.