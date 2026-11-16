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نشست هماهنگی دستگاههای اجرایی مروست با هدف پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مروست، در این نشست با تشریح بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان به بیان راههای انتقال، علائم و نشانههای بیماری، عوامل خطر و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن پرداخت و بر اهمیت رعایت اصول امنیت زیستی در واحدهای پرورش و نگهداری طیور تأکید کرد.
محمد باروتکوب افزود: شناسایی و گزارش سریع موارد مشکوک، جلوگیری از جابهجایی غیرمجاز طیور، رعایت ضوابط بهداشتی و همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، از مهمترین اقدامات در پیشگیری و کنترل این بیماری به شمار میرود در ادامه این نشست، راهکارهای افزایش آمادگی شهرستان و اقدامات موردنیاز هر یک از دستگاههای اجرایی در زمینه اطلاعرسانی، مراقبت، پیشگیری و مقابله با موارد احتمالی بیماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری بینبخشی، اطلاعرسانی بهموقع و اجرای توصیههای بهداشتی دامپزشکی بهمنظور حفظ سلامت جمعیت طیور و پیشگیری از بروز و انتشار بیماری در سطح شهرستان تأکید شد.