به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مروست، در این نشست با تشریح بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان به بیان راه‌های انتقال، علائم و نشانه‌های بیماری، عوامل خطر و راهکار‌های پیشگیری و کنترل آن پرداخت و بر اهمیت رعایت اصول امنیت زیستی در واحد‌های پرورش و نگهداری طیور تأکید کرد.

محمد باروتکوب افزود: شناسایی و گزارش سریع موارد مشکوک، جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز طیور، رعایت ضوابط بهداشتی و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین اقدامات در پیشگیری و کنترل این بیماری به شمار می‌رود در ادامه این نشست، راهکار‌های افزایش آمادگی شهرستان و اقدامات موردنیاز هر یک از دستگاه‌های اجرایی در زمینه اطلاع‌رسانی، مراقبت، پیشگیری و مقابله با موارد احتمالی بیماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و اجرای توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی به‌منظور حفظ سلامت جمعیت طیور و پیشگیری از بروز و انتشار بیماری در سطح شهرستان تأکید شد.