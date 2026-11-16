

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیم‌های ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیم‌های برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.



برنامه روز چهارم به این شرح است:

** سه شنبه ۲۶ آبان:

* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:

میانمار - کامبوج

افغانستان - اندونزی

- تیم فیلیپین استراحت می‌کند.

- تیم‌های افغانستان و اندونزی با ۶ و میانمار با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های فیلیپین با ۳ و کامبوج بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

* گروه دو در بوریرام تایلند:

عراق - مالدیو

هنگ کنگ - تایلند

- تیم تایوان استراحت می‌کند.

- تیم تایلند با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های هنگ کنگ و عراق با ۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم هستند و تیم‌های تایوان با ۳ و مالدیو بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.

* گروه سه در راس الخیمه امارات:

بنگلادش - ماکائو

سوریه - امارات

- تیم بوتان استراحت می‌کند.

- تیم‌های امارات و سوریه با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ماکائو و بنگلادش با ۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم بوتان بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.

* گروه چهار در وین تین لائوس:

ایران - اردن (ساعت ۱۲:۳۰ - ورزشگاه نیولائو)

- تیم نوجوانان ایران پیش از این با یک گل تیم پاکستان و با ۱۱ گل تیم سریلانکا را شکست داد.

لائوس - سریلانکا

- تیم پاکستان استراحت می‌کند.

- تیم‌های ایران، اردن و پاکستان با ۶ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های لائوس و سریلانکا بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:

فلسطین - هند

گوآم - مالزی

- تیم سنگاپور استراحت می‌کند.

- تیم‌های هند و فلسطین با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های مالزی و سنگاپور با ۳ امتیاز و گوآم بدون امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:

یمن - قرقیزستان

- تیم‌های مغولستان و جزایر ماریانای شمالی استراحت می‌کنند.

- تیم یمن با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های قرقیزستان و مغولستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد. در این گروه تیم ترکمنستان انصراف داد.

* گروه هفت در صلاله عمان:

بحرین - عمان

برونئی دارالسلام - کویت

- تیم لبنان استراحت می‌کند.

- تیم لبنان با ۹ امتیاز در صدر است و تیم بحرین با ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های عمان با ۳، کویت با یک و برونئی دارالسلام بدون امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.