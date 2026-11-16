پخش زنده
امروز: -
دور مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملتهای نوجوانان کمتر از ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ ازبکستان فردا پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیمهای ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیمهای ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیمهای برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند.
برنامه روز چهارم به این شرح است:
** سه شنبه ۲۶ آبان:
* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:
میانمار - کامبوج
افغانستان - اندونزی
- تیم فیلیپین استراحت میکند.
- تیمهای افغانستان و اندونزی با ۶ و میانمار با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای فیلیپین با ۳ و کامبوج بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
* گروه دو در بوریرام تایلند:
عراق - مالدیو
هنگ کنگ - تایلند
- تیم تایوان استراحت میکند.
- تیم تایلند با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای هنگ کنگ و عراق با ۴ امتیاز در ردههای دوم و سوم هستند و تیمهای تایوان با ۳ و مالدیو بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.
* گروه سه در راس الخیمه امارات:
بنگلادش - ماکائو
سوریه - امارات
- تیم بوتان استراحت میکند.
- تیمهای امارات و سوریه با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ماکائو و بنگلادش با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم بوتان بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.
* گروه چهار در وین تین لائوس:
ایران - اردن (ساعت ۱۲:۳۰ - ورزشگاه نیولائو)
- تیم نوجوانان ایران پیش از این با یک گل تیم پاکستان و با ۱۱ گل تیم سریلانکا را شکست داد.
لائوس - سریلانکا
- تیم پاکستان استراحت میکند.
- تیمهای ایران، اردن و پاکستان با ۶ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای لائوس و سریلانکا بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:
فلسطین - هند
گوآم - مالزی
- تیم سنگاپور استراحت میکند.
- تیمهای هند و فلسطین با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای مالزی و سنگاپور با ۳ امتیاز و گوآم بدون امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:
یمن - قرقیزستان
- تیمهای مغولستان و جزایر ماریانای شمالی استراحت میکنند.
- تیم یمن با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای قرقیزستان و مغولستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد. در این گروه تیم ترکمنستان انصراف داد.
* گروه هفت در صلاله عمان:
بحرین - عمان
برونئی دارالسلام - کویت
- تیم لبنان استراحت میکند.
- تیم لبنان با ۹ امتیاز در صدر است و تیم بحرین با ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. تیمهای عمان با ۳، کویت با یک و برونئی دارالسلام بدون امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.