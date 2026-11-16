مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد شبانه‌روزی محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده هریجان تا سیاه‌بیشه تا ۲۶ آبان، ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین - کرج - تهران و تردد روان در سایر محور‌های اصلی خبر داد.

تردد روان در هراز و فیروزکوه، انسداد چالوس

تردد روان در هراز و فیروزکوه، انسداد چالوس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد وسایل نقلیه در حدفاصل هریجان تا سیاه‌بیشه در مسیرهای رفت و برگشت محور چالوس و آزادراه تهران - شمال به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای، از ۲۴ تا ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت ۲۴ ساعته ممنوع بوده و تردد وسایل نقلیه از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده گلشهر در آزادراه کرج - قزوین، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران و برخی از مقاطع محور شهریار - تهران سنگین گزارش شده است.

گفتنی است، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت روان است.