به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید با حضور سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسوال الله (ص) تهران بزرگ در کانون سلمان فارسی تهران آغاز شد.

این پویش با هدف کاشت ۳۱۳ هزار نهال و ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز اجرا و به یاد قائد شهید امت، نهال کاشته شد.

همچنین جمعی از خانواده شهدای جنگ ۴۰ روزه، سردار کوثری نماینده مجلس و سردار طیبی رییس اداره بسیج ستاد نیرو‌های مسلح صبح امروز به یاد و نام شهدا در مجموعه لشکر ۲۷ محمد رسول الله حضور یافته و نهال غرس کردند.

در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نیز به یاد ۴۰ شهید این دانشگاه ۴۰ نهال غرس شد.

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در بلوار هجرت، سرخه حصار، ایستگاه راه آهن تهران، خیابان کمیل شرقی واقع در نواب، میدان معلم، بوستان قائم، بوستان هنرمندان، پارک شهر، دانشگاه علوم تحقیقات، وزارت ورزش، کانون پرورش کودکان و نوجوانان، استودیوم آزادی، میدان آزادی، میدان خراسان، میدان هروی و در یاچه خلیج فارس اجرا شد.

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