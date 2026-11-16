رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد‌ها قوانین دست و پاگیر نیستند و استانداردسازی بر سود بنگاه‌ها و تولید ناخالص ملی اثر مثبت دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری امروز در مراسم تجلیل از واحد‌های نمونه استاندارد استان تهران، افزود: برای نخستین بار در کشور، تأثیر استاندارد بر شاخص تولید ناخالص ملی ارزیابی شده است که نتایج آن، نقش مثبت استانداردسازی در رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش یک‌درصدی استاندارد‌های تدوین‌شده، بهره‌وری نیروی کار را ۳۲ صدم درصد و تولید ناخالص ملی را ۱۵ صدم درصد افزایش می‌دهد.

انصاری با اشاره به تأثیر استاندارد‌ها بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد رعایت استاندارد‌ها بین ۵ تا ۱۴ درصد بر سود عملیاتی بنگاه‌ها اثر مثبت دارد.

وی همچنین از کاهش موازی‌کاری با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: برای محصولات مختلف، از نظارت‌ها و روش‌های ارزیابی یکسان و غیرضروری پرهیز کرده‌ایم و شدت نظارت بر هر کالا را متناسب با میزان خطرپذیری (ریسک) آن تعیین می‌کنیم.

انصاری با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی گفت: سازمان ملی استاندارد رقیب بخش خصوصی نیست و آزمایشگاه‌های بازرسی و ارزیابی کیفیت را به‌عنوان همکاران خود می‌داند. وظیفه ما حمایت از فعالان این بخش و تقویت اعتماد مردم به نشان استاندارد است.

وی ادامه داد: در برنامه‌های جدید سازمان، گروهی از مشاوران و متخصصان برای شناسایی و کاهش موازی‌کاری‌ها و مقررات دست‌وپاگیر تشکیل شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان از استاندارد‌های اجباری به سمت مقررات فنی گفت: توسعه مقررات فنی را در اولویت قرار داده‌ایم و دیگر به دنبال گسترش استاندارد‌های اجباری نیستیم؛ این رویکرد هزینه‌های ارزیابی را کاهش می‌دهد.