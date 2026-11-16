به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛کارشناس هواشناسی زنجان از پیش بینی رخداد کولاک برف در ارتفاعات شرقی و شمالی استان خبر داد.

الهام نجفی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان اغلب مناطق استان طی روز‌های آینده، قسمتی ابری تا ابری و این شرایط در برخی مناطق با بارش‌های ضعیف و پراکنده برف همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی روز‌های پیش رو، مه آلودگی هوا در اوایل صبح پیش بینی می‌شود، یادآور شد: به لحاظ دمایی نیز امروز و فردا دمای هوا به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند ولی از روز چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

نجفی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان، ادامه داد: این هشدار از اوایل صبح امروز تا اواخر فردا سه شنبه معتبر است و بر این اساس احتمال آبگرفتگی موقت و لغزندگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و کاهش دید افقی به دلیل مه آلودگی هوا و خطر اصابت صاعقه در مناطق مستعد وجود دارد.