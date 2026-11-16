رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از روند رو‌به‌رشد عملیات تعمیر، بهسازی و ایمن‌سازی دو پل مهم در شهرستان‌های دشت آزادگان و باغملک خبر داد و گفت: این طرح ها با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجرا هستند.

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی طرح تعمیر و بهسازی پل‌های سبحانیه» و ابوالعباس در خوزستان

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی طرح تعمیر و بهسازی پل‌های سبحانیه» و ابوالعباس در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و خوزستان گفت: پل سبحانیه در شهرستان دشت آزادگان به طول ۱۰۰ متر یکی از محور‌های مهم ارتباطی منطقه است که عملیات تعمیرات اساسی آن با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.

شهریار جمالی‌پور اظهار کرد: تخریب سطح آسیب‌دیده، اصلاح و تقویت آرماتور‌های مقطع و بتن‌ریزی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این طرح بوده و پایدارسازی رمپ‌های پل نیز اجرا خواهد شد تا ایمنی تردد کاربران جاده‌ای به شکل مطلوبی تأمین شود.

وی همچنین به ادامه اجرای عملیات بهسازی و ایمن‌سازی پل ابوالعباس در شهرستان باغملک اشاره کرد و گفت: این طرح به طول ۳۰ متر و عرض ۳ متر و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال تعریف شده که هم‌اکنون با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی فعال است.

جمالی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دیوار سنگی به منظور جلوگیری از فرسایش دیواره‌ها، تعویض قطعات پوسیده و بازآمدسازی کامل سازه پل از جمله اقداماتی است که برای پایداری و افزایش طول عمر مفید این پل در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری می‌شود.