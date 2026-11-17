به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه این مسجد در قرن‌های گذشته دچار تخریب و بخش‌هایی از گنبدخانه اصلی، ایوان‌ها و شبستان‌های آن دچار فروریزش شده است، گفت: این بنا در طول قرن‌ها با بی‌توجهی مواجه بوده و هرچند در دهه‌های گذشته اقدام مرمتی محدودی بر روی آن اجرا شده، اما همچنان نیاز به مداخلات جدی مرمتی دارد.

سید روح‌الله سیدالعسگری افزود: بزرگترین مشکل فعلی این بنا، وضعیت محراب فاخر و زیبای آن است ودر همین راستا، طرح مرمتی این مسجد در ۲ گام تهیه شده که درگام نخست، بر مرمت‌های اضطراری متمرکز است.

وی هدف اصلی اجرای این مرحله از طرح مرمتی را حفاظت از محراب شاخص بنا دانست و ادامه داد: برای اجرای مرحله نخست، ۲۰ میلیاردریال اعتبار ازمحل میراث فرهنگی اختصاص یافته و با رایزنی‌ها مقرر شد، دهیاری هفت‌شویه مسئولیت نظارتی وهماهنگی حفظ بنا را بر عهده بگیرد که از جمله این فعالیت ها، تجهیز محل به دوربین‌های مداربسته و بهبود شبکه روشنایی است.

سیدالعسگری گفت: علاوه بر نصب پوشش حفاظتی برای محراب در این مرحله، استحکام بخشی دیواره‌ها و پیوندزنی بخش‌های آسیب‌دیده و همچنین ساماندهی محوطه نیز اجرا خواهد شد.

مسجد جامع هفت شویه از آثار ارزشمند متعلق به قرن هفتم هجری قمری در روستای هفت شویه شهرستان اصفهان، در ۱۳۴۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این بنا متعلق به دوره سلجوقی بوده که بخش ویران شده آن شامل گنبد مسجد و دیوارهایش فروریخته و آسیب بسیاری دیده است.

محراب گچبری این مسجد سلجوقی نیز، بسیار شاخص و ارزشمند شمرده می‌شود.