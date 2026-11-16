سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا کشور به همراه جمعی از مرزبانان و فرمانده انتظامی استان، با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

تأکید نماینده ولی‌فقیه در اردبیل بر ضرورت توجه به معیشت و رفاه مرزبانان

تأکید نماینده ولی‌فقیه در اردبیل بر ضرورت توجه به معیشت و رفاه مرزبانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده مرزبانی فراجا کشور به همراه جمعی از مرزبانان و فرمانده انتظامی استان، با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، آیت الله عاملی با اشاره به نقش مهم و حیاتی مرزبانان در تأمین امنیت و صیانت از مرز‌های کشور، گفت: مرزبانان با حضور شبانه‌روزی در مناطق مرزی، تحمل سختی‌ها و دوری از خانواده، نقش ارزشمندی در حفظ تمامیت ارضی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت معیشتی و رفاهی مرزبانان افزود: حمایت از این نیرو‌های فداکار و تأمین امکانات و نیازمندی‌های آنان باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا کشور نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمود‌های نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل، بر اهمیت تعامل، هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مسئول در مسیر تقویت امنیت مرز‌های کشور تأکید کرد.