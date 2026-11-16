در شمال غزه، و با شعار: «اینجا شهدایند... اینجا روایت‌هاست»، آیین تکریم و تشییع ۷۰ شهید تفحص شده، با همت دفاع مدنی، کمیته خانواده‌های شهدا و حضور پرشور مردم و داغ‌دیدگان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ این مراسم در فضایی مالامال از اندوه و اشک فراق برگزار شد، برای مردم غزه، جنگ، حتی فرصت یک وداع و تدفین ساده را هم از آنها دریغ کرده است.

این تنها یک تشییع ساده نبود؛ بلکه تلاشی بود برای بازگرداندن انسانی‌ترین حق پایمال‌شده؛ حق دفن با کرامت و حق خانواده‌هایی که سرانجام توانستند پیکر عزیزانشان را از دل ویرانه‌ها بیرون بکشند و یادشان را زنده نگه دارند.

داستان با تشییع این شهدا به پایان نمی‌رسد، چرا که پشت سر هر شهید، خانواده‌های دیگری هستند که همچنان در انتظارند.