هجدهمین جشنواره انار بادرود باهدف معرفی این محصول، ظرفیت‌های گردشگری، تولیدات بومی محلی در بوستان گردشگری این شهر برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار بادرود گفت: در این جشنواره بیش از صد غرفه در قالب کارگاه‌های سنتی تهیه فرآورده‌های انار مانند رب، سرکه، ژل و رنگرزی سنتی با پوست انار ایجاد شده است.

رضا غلامرضایی افزود: علاوه بر محصولات بومی محلی، سوغات و تولیدات سایر استان‌ها نیز به تماشا گذاشته شده است.

وی گفت: اجرای بازی‌های بومی محلی، برپایی ایستگاه نقاشی انار برای کودکان و نوجوانان، اجرای سرود کودکان با لباس محلی و همچنین برنامه‌های فرهنگی از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود.

سالانه از هزار و ۲۰۰ هکتار باغ‌های انار بادرود حدود ۱۵ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار می‌شود.

در بادرود ۱۷ رقم انار وجود دارد که نژاد نادری آن در کنار انار ملس ساوه، شیشه گپ فردوس، رباب نیریز و شهرضا جزو پنج رقم انار برتر کشور محسوب می‌شوند.