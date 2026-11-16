واژگونی یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ در محدوده نصریان، چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر از آنان به بیمارستان شهدای دهلران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اعلام این خبر گفت: این حادثه ساعت ۷:۱۱ صبح دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد و بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه بیشه‌دراز به محل اعزام شد.

نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند و یک نفر از مصدومان را با آمبولانس این جمعیت به بیمارستان شهدای دهلران منتقل کردند.